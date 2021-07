Romina Power un ritrovamento inaspettato. Riguarda suo padre

Romina Power, dopo i grandi successi che l’hanno fatta entrare nel cuore degli italiani, continua ad intrattenere e stupire il pubblico con i contenuti che sceglie attentamente e condivide sui social. Di certo, il suo talento era scritto nelle stelle, considerato che entrambi i suoi genitori erano dei grandi attori di Hollywood.

La sua poderosa voce e la sua particolare bellezza, l’hanno resa un’icona e proprio per questo i suoi scatti riscuotono sempre un forte successo. Aprendo il suo profilo Instagram, salta subito all’occhio come tutti gli scatti siano molto curati anche nei minimi dettagli. Le foto sono moltissime, tutte scattate in luoghi diversi. In alcuni scatti Romina è sola, in altri in compagnia, alcuni recenti altri invece datati.

Ma di certo, ogni foto ha un significato. Di recente, a far chiacchierare i followers della nota cantante è una foto che riguarda il passato della cantante. Romina ha scoperto di avere un qualcosa di suo padre che non credeva proprio di aver conservato. A decenni di distanza, è stata rivelata una simpatia del padre di Romina, Tyrone Power.

La nota cantante, guardando negli effetti personali di suo padre, ha trovato una foto che riguarda una celebrità molto nota del mondo del cinema. Ed è proprio quella che Romina Power ha mostrato nel suo profilo Instagram. Ma di chi si tratta? Presto detto. Il padre di Romina Power conservava una foto di niente meno che Marlon Brando.

La cantante ha deciso di divulgare questo splendido ricordo di Tyrone, riportato alla luce dopo anni. Di certo, un tenero pensiero deve essere corso a quel padre a cui era così affezionata. Da non dimenticare che è stato proprio lui, insieme a sua moglie, ad instradare Romina verso la via dello spettacolo. Infatti, la piccola Power è cresciuta tra i palcoscenici ed ha esordito proprio nel mondo del cinema.