Romina Power: una bellissima emozione. La rivelazione sui social

Romina Power non ha di certo bisogno di nessuna introduzione, è ormai una parte della storia della musica italiana insieme al suo ex compagno Al Bano Carrisi. Oramai la loro musica, nonché le vicende della loro vita privata, sono sulla bocca di tutti gli italiani da diversi anni. Sono spesso una presenza gradita all’interno dei vari salotti TV in particolare da Mara Venier e Barbara D’Urso.

Di solito, ad essere più presente sul piccolo schermo è Al Bano, facendo storcere il naso al pubblico. Il leone di Cellino San Marco non è noto per la sua simpatia. Romina Power, però, si rifà comunicando spesso con i suoi followers tramite social. In questa situazione, a destare l’interesse dei fans è un post che la Power ha pubblicato recentemente, che riguarda sua figlia Cristel Carrisi. In effetti, l’occasione è davvero degna di nota e qualunque madre sarebbe stata piena di orgoglio.

Infatti, Romina ha voluto divulgare la bellissima notizia di un grande successo a cui Cristel è arrivata. La giovane donna, infatti, si è laureata in letteratura. Un traguardo decisamente importante, dato che il titolo è stato conseguito in una delle università più prestigiose al mondo: Harvard. Ma la ciliegina sulla torta è un’altra.

Cristel, in sede di laurea, ha ricevuto anche una menzione direttamente dal rettore dell’università. Un evento che sicuramente riempie di gioia il cuore di un genitore. Infatti, nel post pubblicato su Instagram, Romina ha inserito sia una foto di tua figlia sia la laurea insieme alla menzione da parte del rettore.

A conclusione del post, un elogio a sua figlia: non solamente bella, mamma e moglie a tempo pieno, ma anche intelligente. Romina sembra decisamente orgogliosa di sua figlia. Di certo, anche Al Bano farà scoppiando di gioia per questo splendido traguardo e, insieme a sua figlia, avrà modo di festeggiare l’evento.