Romina Power: una compagnia particolare da un amico speciale

L’amatissima cantante (e non solo) Romina Power, dopo la fine del matrimonio con Al Bano, non ha più trovato un compagno con cui ricominciare una storia. Eppure, la cantante non è sola, ha un amico speciale che le fa compagnia. Romina, grazie all’aiuto dei social media, in particolare Instagram, riesce a tenersi in stretto contatto con il pubblico, tramite post, aggiornamenti e molti altri contenuti che ogni giorno pubblica e condivide con loro.

In questi caso, sul suo profilo, è spuntata una foto che mostra la cantante in compagnia di un amico speciale. Romina, grazie ai suoi profili social, riesce ad avere con i suoi fan un rapporto molto dinamico. Condivide con loro momenti della sua giornata, ricordi del suo passato (a volte anche molto tristi o toccanti), che rendono i fan molto più vicini all’artista.

Ma non solo, spesso tramite Instagram l’ex moglie di Al Bano condivide anche riflessioni profonde e personali. Temi di attualità, prodigandosi anche per la sensibilizzazione dei suoi followers verso argomenti importanti e delicati. I focus che le stanno a cuore in modo particolare sono il rispetto dell’ambiente e della vita degli animali.

Al Bano, al momento, è totalmente risucchiato dal suo lavoro. Il cantante è impegno con il programma musicale ‘The Voice Senior’, di cui, sotto la guida della conduttrice Antonella Clerici. Il cantante e la figlia Jasmine Carrisi sono già diventati parte centrale. Romina, intanto, vive la sua quotidianità placidamente. Non molto tempo fa per la donna aveva espresso la sua malinconia tramite la pubblicazione di una frase che aveva molto colpito i suoi fans. Ma, da ultimo, pare che le tristezze siano state spazzate via dalla presenza di un qualcuno di speciale nella vita della cantante.

La foto pubblicata da Romina lo conferma: la cantante è ritratta mentre si appresta a fare compere, ma non è da sola. Taquito, il suo adorabile cagnolino, non sembra affatto intenzionato a far uscire Romina Power da sola. Le fa capire di volerla accompagnare in un modo tenerissimo. Il cucciolo si è ben piazzato nella busta, facendo intendere le sue intenzioni. Sotto la foto, Romina scrive: “Taquito : ‘Mi porti a fare la spesa’”, il più efficace riassunto di quelle che sono le richieste del piccolo amico a quattro zampe.