Rosa Chemical, come si chiama davvero e perché ha scelto questo nome

Il Festival di Sanremo è bello anche per la diversità che viene portata sul palco in tutte le sue sfaccettature. Oltre ad artisti che hanno fatto e stanno facendo la storia della musica italiana, troviamo anche nuove leve con grandi qualità artistiche pronte ad usare il palco dell’Ariston come rampa di lancio verso una carriera prosperosa.

Uno degli artisti più controversi in gara è sicuramente il rapper Rosa Chemical, pseudonimo di Manuel Franco Rocato. Il suo brano Made In Italy è un inno alla libertà ma è stato anche al centro di diverse polemiche innalzate dalla deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante che ne ha chiesto l’estromissione dalla gara ancor prima di averlo ascoltato per la prima volta.

Fonte: Rai

“Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, ha intenzione di portare in gara al Festival il sesso, l’amore poligamo e i p**no su Onlyfans. L’ennesimo spot in favore del gender” – ha detto. In difesa del cantante si è schierato anche Amadeus che in conferenza stampa ha detto: “Non sono d’accordo con le critiche, ma il pezzo di Rosa Chemical magari diventerà quello preferito dai suoi figli e dopo tutto questo lo ballerà anche lei”.

Rosa Chemical si è avvicinata da poco al panorama musicale italiano. In tanti che non conoscevano il rapper si stanno chiedendo da dove deriva questo suo nome alquanto curioso.

Rosa Chemical si chiama Manuel Franco Rocato, è nato a Voghera nel 1998 ma è cresciuto a Grugliasco, in provincia di Torino. Il suo nome deriva da quella della mamma, Rosa, e Chemical da un tributo alla band My Chemical Romance.

Ha esordito nel 2018 con il singolo Kournikova. Ha fatto però anche da modello per la casa di moda Gucci. Del 2019 l’inizio della collaborazione con il produttore Greg Willen: ha pubblicato il singolo Rovesciata e l’ep di sette tracce Okay Okay!!. Quest’anno sul palco di Sanremo.