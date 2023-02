Rosa Chemical e Fedez si sono già baciati prima di Sanremo: ecco la foto

Nella serata conclusiva del Festival di Sanremo Rosa Chemical si è preso la scena con un bacio sulle labbra in diretta mondiale con Fedez. Il cantante nel mentre della sua esibizione si è avvicinato alla prima fila dell’Ariston e ha invitato Fedez a seguirlo sul palco.

A quel punto lo ha baciato tra lo stupore generale. Chiara Ferragni che era sul palco a quanto pare non l’ha presa bene e infatti si susseguono le voci di una crisi tra lei e Fedez.

Fonte: web

In realtà come spiegato ore dopo dallo stesso Rosa Chemical, Fedez è un suo grande amico e i due avevano deciso prima di fare qualcosa sul palco anche se il cantante ha ammesso di non aver detto nulla a Fedez del bacio che è arrivato in modo totalmente inaspettato.

A distanza di qualche giorno sui social è spuntata una foto che ritrae di nuovo Fedez e Rosa Chemical mentre si baciano. Lo scatto è stato condiviso dalla l’influencer Deianira Marzano e sarebbe di qualche tempo fa.

Ritrae Fedez e Rosa Chemical in strada mentre si baciano sulle labbra. Quindi non è la prima volta che accade e il cantante che canta e si batte per l’amore libero non ne ha mai fatto un dramma. Fedez non è l’unica persona che ha baciato. L’artista ha baciato anche Alfa e i due appaiono nel videoclip del brano “Snob”. Tempo fa il bacio arrivò anche con Fred De Palma e domenica a Domenica In ha baciato anche Mara Venier.

Ospite a Le Iene, Rosa Chemical ha chiarito ancora di più il messaggio che intende portare.

“Ho sempre amato essere un artista di rottura e visto quello che è successo qui, qualcosa da rompere c’era, altrimenti avrei rotto solo le palle. Invece c’è chi si è scandalizzato per un po’ di make up, qualche tatuaggio e delle unghie smaltate. Un uomo può mettersi rossetto e mascara, giocare con la sua parte femminile e non per questo essere considerato meno uomo di altri” – ha detto.