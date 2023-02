Si è da poco esibito il rapper Rosa Chemical sul palco dell’Ariston. Un abbigliamento particolare, che non ha smentito il suo unico stile e un gesto che il pubblico non ha potuto fare a meno di notare, domandandosi il perché.

Prima di esibirsi, Rosa Chemical ha lasciato uno strumento sul palco del Festival di Sanremo. Ma per quale motivo? Ha un significato particolare?

Avrete di sicuro già sentito parlare del FantaSanremo, un gioco parallelo al festival, a cui partecipano centinaia di migliaia di persone in tutta l’Italia. Consiste nel creare una squadra di 5 artisti, tra quelli in gara al Festival di Sanremo. Durante le 5 serate, i cantanti accumulano o perdono punti, meglio chiamati bonus o malus.

Tra i bonus, c’è proprio quello dell’Ukulele sul palco. Quando un’artista in gara lascia uno strumento sul palco, FantaSanremo donerà strumenti musicali e materiale scolastico alle scuole supportate da ActionAid nella comunità di Kathonzweni, in Kenya. Ogni volta che verrà assegnato il bonus saranno effettuate ulteriori donazioni. Il cantante acquista 20 punti.

Rosa Chemical ha quindi guadagnato punti per i suoi fan che l’hanno scelto per il FataSanremo e ha, allo stesso tempo, compiuto un gesto altruista e benefico.

Rosa Chemical partecipa alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il suo brano Made in Italy. Ma qual è il significato? Il testo del rapper parla di tutti gli stereotipi moderni dell’essere italiani.

Ti piace che sono perverso e non mi giudichi se metterò il rossetto in ufficio lunedì, da due passiamo a tre, più siamo e meglio è. Ci dicono di no e adesso ci lasciate fare il se**o.