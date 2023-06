Rosa Perrotta mostra lo scontrino del pranzo a Lugano: sul web è polemica

Rosa Perrotta finisce nel mirino delle polemiche per aver pagato quasi 150 euro per un pranzo

Nel corso delle ultime ore, Rosa Perrotta è finita nel mirino delle polemiche in rete. Il motivo sarebbe legato allo scontrino del pranzo a Lugano che lei stessa ha mostrato sul suo profilo social. Alla luce di questo, i commenti negativi da parte dei fan sono stati inevitabili. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono una delle coppie più amate e chiacchierate nel mondo del web. Nei giorni scorsi, i due sono finiti al centro della cronaca rosa. Questa volta, a renderli protagonisti di un gossip è stata una foto pubblicata dall’ex tronista di Uomini e Donne sul suo account social.

Di recente la coppia si è concessa qualche giorno di relax a Lugano insieme ai loro due figli Ethan e Achille. Nulla di strano se non fosse per lo scontrino che Rosa ha mostrato a tutti i suoi fan. La famiglia ha speso circa 150 euro per un pranzo. Ma cosa hanno ordinato nel dettaglio?

Dallo scontrino mostrato sui social possiamo vedere l’intero ordine in cui troviamo un club sandwich al pollo, un maxi toast, un club sandwich al tonno, una piadina al pollo e una al formaggio affumicato. Inoltre, i due hanno mangiato anche un po’ di frutta tra cui ananas e una spremuta d’arancia e non potevamo mancare le bibite, l’acqua e una birra alla spina.

Il tutto sarebbe venuto a costare la bellezza di ben 150 euro. Alla luce di questo, gli utenti hanno sollevato numerose polemiche in rete sostenendo che il costo del pranzo sia troppo caro. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione risponderanno alle critiche? Non ci resta che scoprirlo!