Rosa Perrotta è sempre bellissima e raggiante, l’influencer è anche reduce dal secondo parto e il piccolo Achille le sta portando via molte energie. La donna proprio qualche giorno fa ha postato un bellissimo scatto sui social.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti scritto di essersi riuscita a sistemare trucco e parrucca dopo molto tempo, com’è normale che sia per una neo mamma con due bambini piccoli il tempo per lei è sempre poco.

Sotto lo scatto però sono nate le polemiche, molte altre donne le hanno chiesto come avesse fatto a tornare così in forma in così poco tempo. Qualcuna ha parlato di “magie” e di “trattamenti” che solo i VIP possono permettersi. La donna ha così spiegato:

Magie???magari potessi farne. Non ho ripreso a fare sport, è il mio secondo cesareo dovrò aspettare un po’ di mesi. Allatto, quindi non faccio diete strane o drastiche. Mi sono sempre presa cura di me, questa èl’unica verità.

Rosa Perrotta ha svelato il vero segreto della sua forma fisica:

Ho cercato di non mettere 30 kg (nonostante ne abbia messi i miei non pochi 15), di mantenere idratata la pelle, di affrontare tutto con positività. Però vi prego non facciamo passare il messaggio della MAGIA. Sono da 20 giorni a casa ad imbottirmi di farmaci perché tutto vada bene, a dedicarmi ai miei 2 bambini e contemporaneamente a mantenere la motivazione e la carica per lavorare, andare avanti con gioia e a non demoralizzarmi. Niente di trascendentale. ma vi prego non chiamatela MAGIA io la chiamo ABNEGAZIONE ,SACRIFICIO E FORZA DI VOLONTA.

E conclude spiegando che anche lei è esattamente come le altre donne: “si tratta di questo, sono più umana di tutti, mai come in questo periodo della mia vIta. Con gli stessi problemi, preoccupazioni e drammi. La magia però lasciamo ai maghi”.