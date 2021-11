Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono conosciuti e innamorati ormai quasi 5 anni fa negli studi di Uomini e Donne. Da allora non si sono mai lasciati e, anzi, hanno messo su una splendida famiglia che, da poche ore, si è allargata ancora con la nascita di un secondo bambino. Dopo la nascita di Dodo Ethan, ora i due neo genitori bis possono finalmente stringere tra le braccia anche il piccolo Mario Achille.

Credit: rosaperrotta__ – Instagram

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione avevano urlato al mondo la loro gioia di diventare genitori per la seconda volta lo scorso giugno. In quell’occasione l’ex volto di Uomini e Donne aveva pubblicato una dolcissima foto con il pancino in bella vista e aveva scritto:

Sono pronta per dirvi che, ebbene si, aspettiamo un altro figlio! Ethan sarà “il maggiore” e la cosa mi fa troppo sorridere. So che tantissimi di voi saranno felicissimi per noi perché ormai vi conosco anch’io e posso già dirvi GRAZIE DI CUORE. Perché mi sto decisamente allargando io, e ci allarghiamo noi, insieme, dato che ormai siete la nostra grande famiglia. Quindi preparatevi, ci aspettano una nuova grande avventura da condividere. VI VOGLIAMO TROPPO BENE.

Qualche settimana dopo, la stessa Rosa aveva anche svelato il sesso del bebè e il nome che il neonato avrebbe avuto:

It’s another boy! Ebbene sì, sono destinata ad essere circondata da maschietti… Le quote rosa restano in minoranza in famiglia: arriverà un fratellino per Ethan. E noi siamo super felici. Ti aspettiamo Mario Achille.

Rosa Perrotta e l’annuncio della nascita di Mario Achille

Credit: rosaperrotta__ – Instagram

Martedì 9 novembre è il giorno in cui, dopo 9 mesi di trepidante attesa, Rosa Perrotta ha finalmente abbracciato il piccolo Mario Achille. Davvero tenere le foto che la modella ha pubblicato sul suo profilo Instagram, che la ritraggono nel letto di ospedale con il suo bambino in braccio e stretta nell’abbraccio del suo Pietro.

Credit: rosaperrotta__ – Instagram

Queste le parole che ha aggiunto in didascalia: