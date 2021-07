Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono conosciuti ormai quasi 5 anni fa a Uomini e Donne. I due non si sono più lasciati, dalla loro unione è poi nato Dodo Ethan, il loro primo bambino. Adesso, i due diventeranno di nuovo genitori.

Avevano annunciato l’arrivo del loro secondo figlio qualche tempo fa, proprio con uno splendido post sui social Rosa Perrotta aveva messo a tacere ogni voce e confermato la sua seconda gravidanza:

Sono pronta per dirvi che ebbene si, aspettiamo un altro figlio! Ethan sarà “il maggiore,”e la cosa mi fa troppo sorridere. So che tantissimi di voi saranno felicissimi per noi perché ormai vi conosco anch’io e posso già dirvi GRAZIE DI CUORE. Perché mi sto decisamente allargando io, e ci allarghiamo noi, insieme, dato che ormai siete la nostra grande famiglia. Quindi preparatevi, ci aspettano una nuova grande avventura da condividere. VI VOGLIAMO TROPPO BENE.

In questi giorni, l’ex tronista di Uomini e Donne, ha organizzato una sorpresa da mostrare sui social per svelare finalmente il sesso del piccolo. Con un video circondato da palloncini, il verdetto è presto stabilito:

It’s another boy! Ebbene sì, sono destinata ad essere circondata da maschietti… Le quote rosa restano in minoranza in famiglia: arriverà un fratellino per Ethan. E noi siamo super felici. Ti aspettiamo Mario Achille.