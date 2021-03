Rosalinda Cannavò a Verissimo racconta tutta la verità

Rosalinda Cannavò, dopo la lunga e carica esperienza al GF Vip, è ospite nel salotto di Verissimo. In questa occasione l’attrice ha ripercorso la sua esperienza nella casa di Cinecittà, parlando di tutti i momenti e, soprattutto, delle persone più importanti per lei. Il primo pensiero non può che andare a Dayane, per cui Rosalinda ha sempre provato un forte affetto, nonostante le divergenze.

Sulla modella brasiliana, Rosalinda ha dichiarato:

“Dayane è stata la persona più importante per me dentro la casa. Neanche fuori ho mai avuto un’amica così: ci ritroveremo. L’affetto che provo nei suoi confronti non è cambiato, sono solo delusa per le parole che mi ha detto. Mi ha ferito molto. La nomination è stata solo l’ultima pugnalata che mi ha dato. Ho messo in dubbio un po’ tutto ma, al di là del gioco, per lei ci sono. Ci saranno occasioni per parlarci e sono certa che riusciremo a ritrovare la nostra amicizia”

Il suo soggiorno nella casa del GF Vip ha dato a Rosalinda il modo di confrontarsi con molti dei momenti peggiori della sua vita.

L’attrice è riuscita finalmente a liberarsi di alcuni pesi che si portava dietro da molto tempo. Un esempio lampante di questo forte coraggio dimostrato da Rosalinda Cannavò, si trova nella difficile confessione della violenza che la ragazza ha subito quando aveva solo 12 anni. La Cannavò, infatti, ha confidato: “Non avevo mai parlato di questa cosa prima del Grande Fratello. Solo mia madre lo sapeva. È un dolore che mi ha segnato tantissimo e che mi porto dentro ancora oggi. Spero che il mio racconto abbia potuto aiutare altre ragazze che sono vittime di violenze. All’epoca ho commesso un errore grave, quello di non raccontarlo e di non denunciare”.

Poi la Cannavò ha parlato della nascita del suo nuovo alter ego e racconta di essere serena per essere riuscita a fare luce sulle vicende che riguardavano la Ares. “Mi sento libera e leggera. Mai avrei pensato che potesse succedermi tutto questo. Mi sono tolta dei macigni enormi che mi portavo dentro da anni e oggi sono felice” ha raccontato la Cannavò, aggiungendo:

“Sull’Ares mi spiace aver scatenato un caso, ma sono serena perché sono nel giusto. Ho anche dei ricordi bellissimi di quei giorni, non rinnego quello che ho fatto. Però, mi porto dietro anche delle esperienze pesantissime che mi hanno fatto cadere nell’anoressia. Il peso di quelle menzogne mi ha fatto soffrire. La mia famiglia e il mio ex fidanzato sapevano fosse tutto finto. Dovevo stare molto attenta. In quegli anni non ho vissuto, mi sono lasciata vivere. Interpretavo un personaggio che mi era stato dato. Quando Gabriel è entrato nella Casa e ha raccontato tutta la verità mi sono sentita libera: è stato il regalo più bello che mi potesse fare”.

Da ultimo, Rosalinda Cannavò, ha preso l’argomento che tutti attendevano: la liaison con Andrea Zenga. I due sono molto legati, e Rosalinda sembra avere le idee chiare: “C’è un grande feeling con lui, ero spaventata pensando a cosa potesse essere la vita fuori ma è ancora più bella. L’ho presentato prima a Gabriel Garko che a mia mamma che sta in Sicilia. Mi ha detto di tenermelo stretto”. È sicuro che Rosalinda sia stata una figura importantissima in questa edizione del GF Vip, sicuramente tutto il reality senza di lei non sarebbe stato lo stesso.