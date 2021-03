Gabriel Garko si fa fotografare con Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, ai fan non sfugge l’augurio dell’attore

Rosalinda Cannavò è stata una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Sin dalla sua entrata nella casa, hanno fatto molto discutere le relazioni con l’inquilino Massimiliano Morra e con Gabriel Garko. E proprio l’attore, in diretta tv, ha rivelato come quella relazione con l’attrice fosse, in realtà, una finzione.

Nonostante tutto, però, Rosalinda Cannavò e Gabriel Garko sono rimasti grandi amici. Tanto che l’attore benedice e approva la relazione di Rosalinda con il giovane Andrea Zenga. Nel frattempo, ha pubblicato uno scatto sui social in cui si mostra insieme all’attrice e ad Andrea Zenga.

Nello scatto una breve ma significativa didascalia:

Da amico, vi auguro tutto il meglio.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Rosalinda che commenta con queste parole la storia dell’attore:

I veri amici. Grazie vita per avermi donato un amico come te.

Il coming out di Gabriel Garko in diretta tv

Come tutti ricorderete, sin dall’inizio del suo ingresso nella casa del GF Vip Rosalinda Cannavò è stata molto criticata per la sua storia con Gabriel Garko, da molti considerata come una finzione. E a svelare la verità l’attore stesso, il quale ha anche dichiarato la sua omosessualità. Queste furono le parole durante il suo coming out in un’intervista a Verissimo:

Io e Adua non ci vedevamo mai. Uscivano le foto sui giornali. Non voglio piangermi addosso perché se ho deciso di fare questa vita è perché volevo fare lavoro. Fino a qualche anno fa pensavo che non avevo scelta. Spero che inizino a cambiare delle cose. La prova sarà: continuerò a fare i ruoli che facevo prima? Nessuno sceglie il proprio orientamento sessuale, uno ci nasce così.

Successivamente, l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip per svelare che la sua storia con Rosalinda, in arte Adua del Vesco, in realtà era solo una finzione.