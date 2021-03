Rosalinda Cannavò forti accuse: “è seguace di un santone”. Ecco come risponde

Domenica sera nel corso della puntata di Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti, si è tornati a parlare del cosiddetto “Ares Gate”, scoppiato qualche mese fa nella casa del Grande Fratello e che vede coinvolti anche diversi personaggi dello spettacolo come Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra.

Durante la trasmissione si è parlato di una presunta setta guidata da un santone nella quale sembravano essere coinvolti la stessa Cannavò e Morra. A svelare ulteriori informazioni ci ha pensato un personaggio famoso che ha preferito restare anonimo e che ha tirato in ballo la stessa Rosalinda, accusandola di aver fatto parte di questa setta nella quale lei era un seguace di un santone.

“C’è una fotografia che ritrae Rosalinda con una parlamentare italiana e un personaggio ambiguo, un santone su cui ci sono molte ombre e poche luci” – ha rivelato l’ospite di Giletti.

E poi: “Lei andava cercando i miracoli e le benedizioni strane. Sappiamo tutti che frequentava quel santone. A un certo punto ha avuto il bisogno di far parte di una ‘chiamiamola’ setta o diciamo seguace di un santone, diciamo quello che volete, ma era una cosa che ha del soprannaturale”.

Affermazioni abbastanza pesanti quelle fatte nei confronti della Cannavò, fatta passare come seguace di un santone e addirittura immischiata in eventi non certo leggeri come l’istigazione al suicidio. Peccato che nello stesso momento in cui se ne parlava all’Arena, l’attrice era ospite da Barbara D’Urso e non ha potuto quindi dire la sua in diretta.

Rosalinda Cannavò si difende

Tuttavia, qualche stoccata l’ha lanciata, affermando che sull’Ares Gate “c’è un processo in atto… le cose vanno affrontate nelle sedi opportune”.

Una risposta diplomatica. Rosalinda ritiene di non dover dare spiegazioni a nessuno se non ai magistrati che si stanno occupando del caso. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo le dichiarazioni dell’attrice e del collega Massimiliano Morra al reality di Canale 5: si indaga per istigazione al suicidio in relazione alla morte di Teodosio Losito.