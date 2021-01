Rosalinda Cannavò lasciata dal fidanzato: ha ricevuto la telefonata

Giuliano Condorelli, meglio conosciuto al grande pubblico come il fidanzato di Rosalinda Cannavò, ha deciso di lasciare la concorrente del Grande Fratello Vip tramite una telefonata.

I ragazzi hanno avuto modo di parlare con i famigliari e anche Adua Del Vesco ha parlato con la sorella che le ha comunicato che il fidanzato ha preso le distanze anche con la famiglia.

La stessa le avrebbe raccontato di come il giovane vorrebbe prendersi una pausa di riflessione. Seppur molto triste, Rosalinda Cannavò se lo aspettava. In un certo senso, è da qualche tempo che anche lei ha deciso di prendersi una pausa da lui.

Tornata nella casa, in lacrime, ha raccontato quanto successo agli altri concorrenti. La ragazza ha svelato anche dei retroscena del suo passato, e ha spiegato:

Non è la prima volta che succede, io me l’aspettavo. Mi manca però sono stanca di questi comportamenti, perché loro non c’entrano niente. Ogni volta che c’è un litigio con me se la prende con loro. Quando parlo di evoluzione del nostro rapporto intendo anche questo.

Il ragazzo l’ha accompagnatorii anche alla lotta contro l’anoressia, i due hanno visto anche insieme. Ora però l’attrice si sente decisamene più forte e indipendente e ha spiegato, senza mezzi termini:

Io sono rimasta a Milano perché io non ho bisogno di nessuno per costruirmi una nuova vita. Già prevedo tutto. Già so quello che mi aspetta. Paradossalmente, in passato mi faceva paura e ora non più. Perché io so quanto valgo.