Rosalinda Cannavò rivela i dettagli del bacio in magazzino con Dayane: “Le ho scritto in privato”

Gli ultimi giorni nella casa del GF Vip sono stati carichi di tensioni e fratture. In particolare, uno dei rapporti che in quel periodo è degenerato maggiormente è stato quello tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Le due non si sono rivolte la parola a lungo ma pare che finalmente uno spiraglio di luce per una pace ristabilita. Infatti Rosalinda appena ieri, ospite a Live-Non è la d’Urso, ha fatto una rivelazione inaspettata.

Fonte Studi Live

L’attrice ha confessato di aver lasciato il suo numero di telefono personale a Dayane, che subito dopo l’avrebbe chiamata. Ecco le dichiarazioni della Cannavò sull’accaduto: “Come va tra me e lei? Direi bene. In questi giorni abbiamo fatto dei passi in avanti. Le ho scritto pubblicamente delle belle parole perché per lei era un giorno importante, il compleanno di Lucas”.

Rosalinda vuole ancora bene a Dayane, e le sue parole lo confermano: “L’affetto che provo per lei è forte, ma quando vedo le sue frasi contro di me mi fa un certo effetto. Però sta passando un periodo complicato e quindi ho voluto fare un gesto nei suoi confronti”. Rosalinda, a quel punto, rivela come sono andate le cose per filo e per segno, ripercorrendo tutte le tappe che l’hanno portata a recuperare il rapporto con Dayane: “Quando sono stata da te l’altra volta io in realtà non ti avevo detto che le avevo già prima scritto un messaggio in privato lasciandole il mio numero.

Fonte studi casa GF Vip

Lei mi ha chiamato e ci sentiamo ogni tanto. Per lei ci sono, il gioco è finito, c’è la vita vera”. La Cannavò ha anche deciso di rivelare qualcosa in più sui baci scambiati in gran segreto con Dayane Mello, mentre si nascondevano nel magazzino della casa del GF Vip: “Cosa c’è di male se ci siamo baciate? Nulla, assolutamente. Noi i baci ce li siamo dati anche davanti alle telecamere. Erano baci adolescenziali a stampo.

Fonte studi casa GF Vip

La stessa cosa è successa dentro il magazzino, dei baci a stampo, nulla di diverso da quello che facevamo davanti alle telecamere“. Rosalinda Cannavò di certo è stata una delle concorrenti di spicco in questa edizione del reality. È riuscita ad unire momenti di grande serietà ad altri di trash e comicità. Sicuramente chi l’ha inserita nel cast del GF Vip ci ha visto lungo. Tra il nome falso, le varie gaffe, i coming out e le liaison, Rosalinda si è guadagnata la visibilità che ha adesso.