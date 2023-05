Nel corso delle ultime ore il nome di Rosanna Lambertucci sta occupando le pagine dei principali giornali di gossip. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che la nota conduttrice sia pronta a convolare nozze per la terza volta all’età di 77 anni. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo rumors tanto chiacchierato.

Rosanna Lambertucci pronta a convolare a nozze per la terza volta. L’annuncio è stato fatto dalla stessa conduttrice in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, il giornale diretto da Alfonso Signorini. Nel dettaglio, la conduttrice ha rivelato che sposerà il compagno Mario Di Cosmo il 7 luglio tramite una cerimonia religiosa.

In questi giorni Rosanna Lambertucci ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi’. Al noto giornale la conduttrice ha confessato che convolerà a nozze con il suo compagno Mario Di Cosmo, svelando anche il segreto del loro amore, parlando anche della differenza di età che li separa:

All’inizio per me è stato un problema. A lui piacciono tantissimo i bambini e l’ho capito da come giocava con mia nipote Caterina. Così, per diverso tempo, non facevo che domandargli: ‘Perché non trovi una donna che possa darti questa gioia?’. Lui mi rispose: ‘Rosanna, forse la tua vita è stata più lunga, ma la mia è stata più larga’. Come si può restare indifferenti davanti a un uomo così? Persino sua mamma, la mia futura suocera, mi ha rivelato che non ha mai portato nessuna donna in casa prima di me.