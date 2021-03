Rosario Fiorello aveva previsto la pandemia? Spunta ora un suo video profetico del 2019

Rosalio Fiorello è stato uno dei protagonisti di questa 71esima edizione del Festival di Sanremo. Insieme al padrone di casa e direttore artistico Amadeus, i due hanno portato avanti una delle edizioni più difficili della storia del Festival, a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Dopo il Festival della canzone italiana, spunta un video pubblicato dallo showman nel 2019 che ha lasciato increduli i gli utenti del web.

Si parla di video profetico sulla pandemia. Infatti, il video in questione riguarda la nascita di una pandemia creata all’interno di un laboratorio. Ovviamente, l’argomento è stato trattato in modo da creare una sitcom e spiega, appunto, la nascita di una pandemia nata in laboratorio e il perché sul fatto che l’antidoto non sia disponibile.

Il video in questione risale al 2019, quando lo showman Rosario Fiorello lavorava ancora su RaiPlay. Sotto il post del video non sono potuti mancare i commenti del popolo del web che hanno considerato il video pubblicato da Fiorello come una vera e propria profezia.

Rosario Fiorello, il resoconto del Festival di Sanremo 2021

La 71esima edizione della canzone italiana è ormai giunta al termine. Anche quest’anno la coppia Amadeus Rosario Fiorello è stata promossa a pieni voti. A rendere più unico il Festival è il forte legame di amicizia che lega i due presentatori da moltissimi anni. Alla fine del Festival, non sono mancare, a sorpresa, le parole di Amadeus su Fiorello:

Senza Rosario Fiorello questo Festival non saremmo riusciti a farlo.

Dunque, Amadeus consegna allo showman il Premio Città di Sanremo, consegnato dal sindaco e dall’assessore al Turismo della città di Sanremo. Non è mancata la reazione di Fiorello che ha commentato così il premio: