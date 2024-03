Rose Villain l’annuncio disperato sui social preoccupa i fan: “fatemi sapere se..”

Nel corso del weekend la cantante Rose Villain, al secolo Rosa Luini all’anagrafe, ha condiviso una serie di storie davvero curiosa sul suo profilo Instagram. La cantante da poche settimane uscita dal turbinio del Festival di Sanremo, è attualmente impegnata per Nuova Scena, un talent show su Netflix incentrato sulla musica Rap. Cosa è successo alla cantante?

Rose Villain aveva pubblicato degli aggiornamenti sui social chiedendo informazioni sulla sua motocicletta. Purtroppo, la sua amata due ruote era stata rubata in via Torricelli, nella zona dei Navigli a Milano. Come fanno molti utenti sui social, mandano la foto, o delle informazioni chiave per aiutare a identificare un proprio oggetto smarrito e allargare così le possibilità di riaverlo.

Oggi, però, nelle prime ore di questa domenica, la motocicletta è tornata nelle mani della proprietaria. Una gran bella fortuna, una eventualità, quella del ritrovo, che sicuramente potrebbe essere dipesa anche dall’ampio numero di persone che ha raggiunto il suo “annuncio” di smarrimento.

L’artista, nonostante la classifica impietosa per il suo brano portato sul palco dell’Ariston, ha guadagnato ancora più popolarità presso quanti ancora non la conoscevano. Rose Villain, sabato, con poche speranze iniziali, si è rivolta ai suoi follower sperando di recuperare il suo mezzo:

Mi hanno appena rubato la moto in via Torricelli (zona Navigli). Se qualcuno la vede in giro, mi faccia sapere. […] È una custom, quindi non ce ne sono tante così.

La richiesta metteva in evidenza anche la peculiarità del mezzo. La moto, una Bmw personalizzata di colore bianco con una sella in pelle marrone, sarebbe stata più facilmente individuabile in caso di vendita, aiutando a risalire al colpevole del furto. Data la sua particolarità, la motocicletta poteva anche essere rapidamente identificata per le strade di Milano. Dopo il ritrovamento, Rose Villain ha condiviso un video sul suo profilo Instagram, ringraziando tutti per il supporto ricevuto: