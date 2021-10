La notizia della morte di Rossano Rubicondi ha sconvolto tutti. Il 49 enne era molto amato nel mondo dello spettacolo ed è conosciuto al grande pubblico come il quarto marito di Ivana Trump. Tra le sue esperienze televisive anche l’Isola dei Famosi, proprio nel reality ha conosciuto Vladimir Luxuria.

La donna ha deciso di dare l’ultimo saluto all’amico proprio sui social. Con un post, Vladimir Luxuria ha spiegato:

Sono sconvolta. Della sua malattia non aveva fatto sapere nulla a nessuno. Perché lui era così, per lui la vita era mettere buonumore, divertirsi con gli altri. Era il 2008, abbiamo condiviso un’esperienza magnifica.

Sembra infatti che Rossano Rubicondi sia morto per un melanoma della pelle, ma della malattia non ne ha mai fatto parola. Vladimir Luxuria poi continua:

Ci siamo anche scontrati in maniera forte sull’Isola. Ci siamo rivisti fuori, ci siamo avvicinati e l’ho visto in varie occasioni, anche fuori a mangiare, a divertirci. Proprio di recente ci eravamo sentiti su Whatsapp. Lui è uno simpatico, è un pazzo. Vedi, non riesco neanche a parlarne al passato. Mi voleva un gran bene.