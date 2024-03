Royal Family, Kensington Palace rompe finalmente il silenzio: “William e Kate lo faranno molto presto”

William ha lavorato duro per proteggere la sua famiglia, da pubblico e media. Non vorrebbe farlo, ma deve intervenire con una dichiarazione: lui e Kate sono arrabbiati

Sono amareggiati, perché ormai la loro reputazione è distrutta. A parlare per la prima volta sarebbero William e Kate, arrabbiati per quello che sta accadendo. La coppia potrebbe presto arrivare con una dichiarazione sullo scandalo che ha coinvolto la loro famiglia, in un momento delicato nel quale Catherine aveva solo bisogno di tranquillità per la convalescenza. Convalescenza che starebbe per finire: avrebbe, infatti, ricominciato a lavorare da casa.

“È ora di mettere fine a tutte queste teorie del complotto“, questa sarebbe la posizione di William e Kate, dopo il dibattito sulle condizioni di salute della Principessa e tutti gli scandali annessi. A turbarli, in particolare, sarebbe stato il tentativo di tre dipendenti della London Clinic di rubare le cartelle cliniche di Catherine. Ricordiamo, infatti, che è stata operata in questo ospedale il 18 gennaio scorso.

L’esperta di royal Rebecca English sul Daily Mail avrebbe detto che il futuro Re e la futura Regina avrebbero finito la pazienza. Sarebbero, infatti, pronti a rilasciare una dichiarazione pubblicare per spiegare tutto quello che è successo e far cessare subito teorie e complotti.

La giornalista dice che William non vorrebbe esporsi, ma ci sono tante cose che vorrebbe dire. Per lui è stato difficile vedere la reputazione della moglie distrutta dall’opinione pubblica. Un po’ come era successo a sua madre, Lady Diana. Il Principe sarebbe “arrabbiato, frustrato e profondamente deluso per ciò che è accaduto nelle ultime settimane”. Spera che tutto possa finire.

Il futuro Re ha sempre fatto in modo che la sua famiglia venisse protetta da media e pubblico. Ora si trova in difficoltà di fronte a questa situazione. La Pasqua si avvicina, però, e in uno dei rari comunicati stampa si parlava di un ritorno di Kate Middleton. Probabilmente tornerà subito dopo la dichiarazione del marito.

I Principi Kate e William arrabbiati, lei torna a lavorare (ma da casa)

Una nota di Kensington Palace, però, fa sapere che nel frattempo la futura Regina non è stata con le mani in mano. Il portavoce del Principe e della Principessa, infatti, ha raccontato che in questi giorni Catherine ha ricominciato a lavorare. Da casa, però.

“La principessa del Galles sta lavorando da casa al suo progetto sull’infanzia Shaping Us”, Queste le poche parole che il portavoce ha detto al Telegraph, forse per tentare di fermare tutti i rumors e i complotti che aleggiano intorno alla misteriosa malattia di Kate e alla sua convalescenza presso l’Adelaide Cottage a Windsor.