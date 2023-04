“Rubato in albergo orologio a Ilary Blasi”: ecco la verità

Piccolo giallo ieri per quanto riguarda Ilary Blasi. Come noto la conduttrice per due giorni alla settimana si trova a Milano per condurre la puntata dell’Isola dei Famosi. Per l’occasione soggiorna in un noto albergo del centro.

Ieri è iniziata a circolare la notizia di un presunto furto di un orologio dalla camera occupata da Ilary. Una vicenda abbastanza grottesca considerata la lite tra lei e l’ex marito Francesco Totti proprio sui famosi rolex dell’attore portati via dalla Blasi.

A darne notizia un anonimo collaboratore della struttura alberghiera. “Oggi è successa una vicenda molto divertente. Lavoro in un hotel in centro, in questo periodo per 2 giorni a settimana è ospite Ilary Blasi. Oggi dopo il servizio del pranzo è circolata voce che ci fosse la polizia in struttura per un furto avvenuto in una camera. In pratica la Blasi ha dichiarato che dalla sua camera è stato sottratto un orologio lasciato sopra il mobile del bagno mentre lei era a Cologno a girare l’Isola dei Famosi. Non ho idea se veramente le è stato sottratto o lei lo abbia dimenticato da qualche parte però ho risolto molto pensando che il karma non perdona”.

Alla fine però il giallo è stato risolto: non c’è stato alcun furto di un orologio. Selvaggia Lucarelli contattando l’ufficio stampa della conduttrice ha ricevuto la smentita.

“L’ufficio stampa mi dice che l’orologio era di un’assistente che dorme in camera di Ilary e che alla fine l’orologio è stato ritrovato in valigia. Non è stato Totti” – ha scritto la giornalista nelle storie Instagram.

Insomma nessun mistero dell’orologio rubato e nessun karma che si ritorce contro Ilary dopo la vicenda dei famosi rolex di Totti che sarebbero stati sottratti all’ex capitano della Roma che per ripicca avrebbe portato via le borse dell’ex moglie.