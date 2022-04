Rudy Zerbi è ormai un professore nella scuola di Amici di Maria De Filippi da ben 10 anni.

Prima di prendere la cattedra, l’uomo partecipava al programma in veste di discografico e cacciava i talenti.

Nel lontano 2009 però, Rudy Zerbi, commise un errore. Non capii in fondo il talento di Emma Marrone tanto da arrivare a non ingaggiarla per nessun incarico.

Oggi a Tv, sorrisi e canzoni ha sottolineato la situazione:

Ci tengo a dire che ho il rammarico di non aver capito fino in fondo, a suo tempo, il grande talento di Emma Marrone. Questa effettivamente è la verità. Non ero ancora prof all’epoca, ma andavo ad Amici da discografico. Però credo sia importante ammettere i propri errori.

Anche quest’anno Rudy Zerbi compone la squadra del serale di Amic insieme ad Alessandra Celentano che poco tempo fa ha scritto una lettera a Tv, Sorrisi e Canzoni parlando dei suoi colleghi:

Con Rudy Zerbi mi trovo benissimo. Io mi devo adeguare a lui che è assolutamente incapace nel ballo. Ma la simpatia del risultato sembra essere apprezzata. Lui è come un primo ballerino, un protagonista assoluto.

Todaro? A livello personale mi trovo bene. È simpatico, carino, ci ho ballato pure la bachata ma nel merito della danza insegnata, ecco, abbiamo visioni molto diverse. E due età e gradi di esperienza differenti. Però mi fa arrabbiare parecchio. Ma negli anni mi sono abituata a scindere ambito privato e professionale. Non porto rancore.