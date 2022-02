Sabrina Ferilli al fianco di Amadeus a Sanremo 2022: un matrimonio in gran segreto. Ecco chi è il marito

Sabrina Ferilli, è stata invitata alla finale della serata del Festival di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus, nei panni di co-conduttrice. L’attrice è senza ombra di dubbio uno dei volti più amati del panorama artistico italiano.

La sua carriera è stata costellata di riconoscimenti ottenuti per tutta la durata del suo percorso artistico. Per citarne alcuni come Nastri D’argento e il David di Donatello. Come ormai sappiamo tutti la Ferilli ha avuto nella sua vita due grandi amori.

Sabrina Ferilli: vita privata

Nel 2003 è stata sposata con l’avvocato Andrea Perone, da cui si è separata nel 2005.

Un matrimonio finito male a causa di un brutto tradimento. A gennaio 2011 si sposa di nuovo a Parigi con Flavio Cattaneo. Non è mai diventata madre, nonostante il gossip abbia più volte ipotizzato diverse gravidanze mai confermate. Ma la Ferilli volle precisare che i figli biologici non sono mai arrivati in verità per una volontà comune.

Il primo matrimonio rappresentò per l’attrice una grande delusione. Le braccia di Flavio riuscirono a rimarginare le ferite che erano rimaste a lungo aperte. Cattaneo è un dirigente di azienda e vice presidente della Italo.

Si sono conosciuti sul set della fiction Dalida, entrambi all’epoca rivestivano ruoli differenti. Sabrina in quell’occasione interpretava brillantemente le vesti della protagonista. Lui invece era il direttore generale della Rai.

Come precedentemente detto, decidono di sposarsi a Parigi nel gennaio 2011. Le nozze sono state svolte in gran segreto, lontano da occhi indiscreti. Una storia d’amore che ancora oggi li tiene uniti e innamorati più che mai.

Attualmente in pianta stabile a Roma come detto, la coppia insieme non ha figli, ma lui è papà di due ragazzi: Riccardo e Sofia. I due sono nati da un precedente matrimonio con Cristina Goi. Sabrina Ferilli e Flavio vivono la loro storia nella riservatezza più assoluta.