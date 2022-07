Questa è la prima estate da quasi 10 anni a questa parte senza la coppia composta da Francesco Totti e Ilary Blasi.

La conduttrice è rientrata in Italia e si sta godendo le giornate di relax a Sabaudia insieme alla sua famiglia. Il tutto è immortalato sui social. Ilary sulle spiagge del litorale laziale non ha rinunciato a selfie e autografi con i fan, sempre con il sorriso.

Francesco invece non è ancora uscito allo scoperto insieme alla sua nuova fidanzata Noemi Bocchi anche se indiscrezioni dicono che abbia lasciato casa per andare a vivere da lei.

Fonte: web

Questo in attesa delle vacanze con i figli che a quanto pare dovranno avvenire senza la presenza di Noemi.

Di Totti e Ilary ne stanno parlando tutti. E nelle ultime ore sta facendo discutere una foto pubblicata su Instagram da Sabrina Ferilli. La showgirl romana ha pubblicato un video che immortala lei e Francesco Totti a letto insieme.

Si tratta di uno stralcio preso dal programma House Party che li vide protagonisti alcuni anni fa. In didascalia Sabrina ha scritto: “A proposito di…” taggando il profilo di Francesco.

In molti però hanno criticato Sabrina chiedendosi il perché pubblicare questa foto proprio in un periodo non facile per l’ex capitano della Roma. Alcuni fan hanno pensato che abbia voluto prendere in giro la coppia.

Altri invece credono si sia trattato soltanto di un gesto di leggerezza che però è apparso un po’ meschino dato il periodo. Totti al momento non ha commentato la foto in cui è stato taggato.

L’ex capitano della Roma a differenza di Ilary è molto silenzioso sui social e sta pubblicando davvero raramente. Ilary invece pare che da quando abbia annunciato la separazione sia diventata molto più attiva e intenta a documentare le sue avventure quotidiane con i fan.