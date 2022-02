Il Ferilli Gate continua a tenere banco anche se sono passati ormai diversi giorni dalla finale del Festival della canzone italiana vinta da Mahmood e Blanco con il brano Brividi. L’attrice torna a parlare. Sabrina Ferilli che dice le parolacce a Sanremo scandalizza tutti? Lei sostiene che è fortunata, perché nel fuori onda si è sentito solo quello. E non di peggio, evidentemente!

Sabrina Ferilli riporta in trend il presunto problema avuto con Amadeus durante la finale di Sanremo. A chi era riferito quel “pezzo di me@@a” proferito quando il microfono era ancora aperto?

Amadeus ha detto a un cavo in cui è inciampata. Mentre molti credono fosse riferito a lui perché non le aveva fatto annunciare poco prima Emma, parlandole sopra e non facendole fare il suo lavoro.

Il Ferilli Gate tiene banco ancora oggi, perché l’attrice romana ha deciso di svelare un altro piccolo indizio di quello che è successo nella finale di Sanremo.

Se prima ha detto che non è successo nulla e che non c’è stato alcun problema sui social, ecco che in una diretta live con Davide Maggio ha aggiunto un passaggio:

Ma quelle sono stronzate, mi è andato bene che si sia sentito solo quello.

Sabrina Ferilli dice le parolacce a Sanremo. E a quanto pare non solo quelle

Abbiamo sentito delle parolacce dette quando non sapeva che il microfono fosse rimasto aperto. Ma a quanto pare l’attrice sta confessando che dietro le quinte ne ha dette di peggio. Ma nessuna lite con Amadeus.

Non so cosa sia uscito dalla mia bocca in quelle ore. Io mi trattengo anche sul palco, ma se mi lasci in camerino venti minuti succede di tutto.

E poi ha detto: