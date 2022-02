Sabrina Ferilli è stata una presenza straordinaria sul palco di Sanremo 2022. L’attrice romana ha messo ufficialmente d’accordo il pubblico ed è stata molto amata.

Qualcosa però, a fine serata sembra essere andato storto. In particolare, sui social si è parlato di un proprio Ferilli-gate.

Sembra che l’attrice romana non abbia visto di buon occhio alcuni atteggiamenti del primo conduttore Amadeus che più volte le avrebbe tolto la parola.

Ora, Sabrina Ferilli è sbottata sui social spiegando a tutti come stanno le cose e ha commentato così:

La cosa bella è che si parla di me al di fuori di quello che dico io, non è stupendo? Anche a microfoni mezzi accesi. Come se mi fossi esibita. Sono delle ca***te vere, posso capire che uno dice una cosa, sta lì, al diretto interessato…ma non lo so nemmeno io a chi l’ho detto! Chissà a chi stavo dicendo, a te sicuro l’avrei detto Selvaggia.

Sabrina Ferilli ha poi parlato delle canzoni in gara e ha svelato:

Se ero agitata? Sanremo agita tutti, anche me. Oltre al fatto che hai una platea immensa, ma agita perché è un palcoscenico speciale. Anche per i cantanti è così, non soltanto per chi conduce. Non è che fai prove per mesi e ti rapporti con il tuo compagno per troppo tempo, fai soltanto delle prove per capire dove entrare e dove uscire. A parte quello nulla di più e resti in sospeso fino alla fine. In tv invece di solito fai molte prove e collaudi tutto quello che farai in diretta. A Sanremo diciamo che c’è tutta una grande incognita”.