Anche quest’anno al timone della conduzione di Sanremo 2022 c’è Amadeus. Questo è il terzo anno consecutivo per il celebre conduttore televisivo all’interno dell’Ariston. Di recente, circolano alcune indiscrezioni sul web circa gli cachet delle persone coinvolte nel Festival della musica italiana, in particolare quello del diretto interessato.

Il giorno primo febbraio 2022 è andata in onda su Rai 1 la prima serata del Festival di Sanremo. Anche quest’anno a presentare la kermesse canora c’è Amadeus, uno dei conduttori più famosi della televisione italiana. Ma sapete quanto guadagna per condurre il Festival? Scopriamo insieme!

Senza alcuna ombra di dubbio, Amadeus è uno dei conduttori più amati e stimati all’interno del mondo dello spettacolo italiano. Quest’anno a condurre il festival di Sanremo 2022 è al fianco di cinque bellissime donne. Nella prima serata andata in onda il primo febbraio c’era Ornella Muti.

Tuttavia, da quando si apprende da alcune voci che si fanno sempre più insistenti sui social, è emersa la cifra del guadagno del conduttore. Il cachet del diretto interessato per il Festival ammonta circa tra i 500mila e i 600mila euro. Una somma da capogiro!

Non è tutto, sembra che Amadeus abbia ricevuto tale guadagno anche durante gli altri due anni precedenti. D’altronde, non ci possiamo stupire del fatto che l’uomo è uno dei conduttori più pagati all’interno della Rai. Infatti, è a lui che è affidata la conduzione di molto programmi televisivi: tra questi L’Eredità, Reazione a Catena, I Soliti Ignoti e L’Anno che Verrà.

Oltre che al guadagno ottenuto grazie al Festival di Sanremo, si è riusciti a risalire alla cifra del suo patrimonio e del suo stipendio. Non sappiamo con esattezza quando guadagni effettivamente il conduttore ma sembra che la somma sembra a variare tra gli 800mila e 900mila euro. Al tutto vanno aggiunti i cachet per le presentazioni come quella del Festival di Sanremo.