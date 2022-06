Sabrina Ghio mostra la pancia dopo il parto

Sabrina Ghio è diventata da poco mamma e ha deciso di pubblicare una foto post parto sui suoi account social, senza vergognarsi e mostrandosi per quella che è.

Attraverso il suo post ha voluto lanciare un messaggio importante, rivolto a tutte le neo mamme che la seguono e la sostengono sin dal primo giorno di gravidanza.

Alt!! So già cosa mi scriverete: ‘Ma se stai già benissimo, smettila!’ Oppure: ‘Vabbè la solita che vuole darci la lezione’. Beh io invece vorrei parlarvi come ormai faccio da anni, da amica, da confidente, da sostenitrice delle donne… In questa seconda gravidanza, tanto sognata, ardentemente voluta, e con le unghie e con i denti strappata alle tante peripezie che non sempre mi hanno fatta stare tranquilla come avrei dovuto, sono state tante le cose che non avrei voluto sentirmi dire e che invece da bocche indiscrete mi sono state dette. Una tra tante: ‘Ora però che sei più grande, è difficile perdere i kg della gravidanza, devi stare attenta, non hai più quell’età lì’. Boccone amaro? Sì! E poi pensavo… Ci interessano le opinioni non richieste? NOOO!

Sabrina Ghio e il messaggio per tutte le donne

Sabrina Ghio ha continuato il suo lungo post rivolgendosi a tutte le sue seguaci, per dire loro che non devono dare peso alle opinioni non richieste, ma soltanto alle persone care, che condividono con loro i nuovi e bellissimi momenti della maternità.