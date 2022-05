La ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato la grande paura per la gravidanza della sua secondogenita Mia dopo i suoi tre aborti

Sabrina Ghio presto mamma bis racconta la sua grande paura dopo i tre aborti subiti nel corso degli ultimi anni. La ex tronista di Uomini e Donne infatti dopo aver annunciato la futura nascita di Mia, la sua secondogenita, ha vissuto un periodo davvero difficile.

Manca sempre meno al giorno del parto e Sabrina in una lunga intervista al magazine di Uomini e Donne ha ripercorso i momenti più complicati del diventare madre. Le paure e le perplessità della Ghio sono state motivate da dei precedenti che hanno segnato profondamente la sua vita.

I tre aborti subiti infatti, hanno spaventato tantissimo l’ex tronista che, fino a poche settimane fa era molto spaventata per la salute della piccola Mia. Per fortuna però, nonostante le grandi preoccupazioni, la secondogenita sta bene e la sua gravidanza procede molto bene.

Sabrina Ghio presto mamma bis: “Dopo tre aborti ho avuto paura”

La ex tronista di Uomini e Donne in una recente intervista al magazine del programma ha rivelato alcuni dettagli della gravidanza portando a galla tutta la sua paura.

Quest’ultima infatti, ha spiegato: “La gravidanza procede bene. Sono molto felice. Devo dire che ho attraversato mesi particolarmente duri e impegnativi. Per quattro mesi io e Carlo non abbiamo mai parlato con nessuno di questa novità”.

“Non ne parlavamo nemmeno tra di noi, per paura che andasse storto qualcosa. Poi il 31 dicembre abbiamo ricevuto le ultime risposte in cui abbiamo scoperto che tutto era sotto controllo. Da lì abbiamo cominciato a dirlo e io ho iniziato a vivermi la gravidanza davvero. Con un po’ di cali di pressione, di nausea ma tanta felicità. Dormo poco, ho tanti pensieri, mancano tre settimane” spiega Sabrina al magazine di Uomini e Donne.

La ex tronista ha ripercorso così i grandi momenti di difficoltà: “Sono stati anni complicati, almeno due anni e mezzo. Dall’agosto 2020 ho subito tre aborti e ognuno di questi è stato un lutto terribile. Io e Carlo abbiamo questo segreto ed è stato pesante”.

“C’era un momento in cui mi sentivo di vivere una vita bipolare: felice in pubblico e triste in privato. Dopo questi episodi ho fatto delle indagini e ho scoperto il mio problema, che già avevo raccontato anche su queste pagine”.

La paura di Sabrina

È proprio lei a spiegare: “Ho dovuto farmi operare e fortunatamente non i sono state conseguenze; grazie a una terapia particolare ora ho potuto portare a termine la gravidanza. Sono stati anni difficili, ma riesco comunque a parlarne”.

Infine, Sabrina ha spiegato quanta paura avesse di perdere la sua bimba dopo i tre aborti subiti. “Ho avuto tutte le paure delle mamme in gravidanza, ma soprattutto avevo paura di perderla, visto che gli ultimi anni sono stati terribili. I pensieri mi hanno tolto ore di sonno e anche il respiro. Ma ora voglio essere positiva e non pensarci più” termina l’influencer.