Lo scorso 22 gennaio, Sabrina Ghio aveva annunciato di essere in dolce attesa di un altro bambino e che sarebbe diventata mamma per la seconda volta.

Ospite nel salotto di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, l’ex allieva di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne, ha svelato anche il sesso del bebè che sta crescendo nel suo pancino. Sabrina Ghio stringerà tra le sue braccia una bellissima femminuccia.

Dopo tre aborti spontanei, un intervento chirurgico per un infezione da papilloma virus e mesi di sofferenza, finalmente la luce è tornata nella sua vita.

Non è facile ritrovare il sorriso dopo aver perso tre bambini, ma Sabrina ce la sta mettendo tutta. Ha continuato a sperare e presto lei e Carlo Negri accoglieranno nella loro vita il frutto del loro amore.

Dopo l’intervista con Silvia Toffanin, l’ex tronista ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram. La famiglia felice fa la sua entrata, mamma papà e sorellina maggiore. Il passaggio è pieno di palloncini azzurri e rosa, con due scritte giganti: Boy o Girl?

Improvvisamente, il soffitto si apre e iniziano a cadere tutti palloncini rosa. La gioia di tutti i presenti e dei futuri genitori è impossibile da trattenere, ma quella che appare più felice di tutti è proprio la secondogenita!

Sono stati mesi particolari, sono stata a riposo ed ho passato le mie giornate ferma. Ho avuto un piccolo distacco della placenta, gli ormoni si fanno sentire. Mia figlia e il mio compagno mi prendono in giro perché piango per qualsiasi cosa.

Sabrina Ghio si è sottoposta ad un’operazione chirurgica e dopo 15 giorni, il medico le ha comunicato i risultati della biopsia.

L’esame ha rivelato che la parte trattata con il laser durante l’operazione, si sarebbe trasformata in un tumore nel giro di 3-4 mesi.

Fortunatamente, nei mesi successivi l’ex ballerina ha continuato a sottoporsi agli esami, che sono risultati tutti negativi.

Ho scoperto questa cosa perché ho fatto una visita in più, altrimenti non me ne sarei accorta. Magari più avanti sarebbe stato troppo tardi e mi sarei trovata in una situazione più complicata. Quindi fatevi un sacco di visite e prevenite, fatelo!