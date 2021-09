Sabrina Ghio si sente male ad un evento: “quasi ci lascio le penne”

Sabrina Ghio continua a combattere contro i suoi problemi di salute. L’ex tronista di Uomini e Donne sono mesi che lotta contro una malattia di cui ancora non ha svelato la natura. Ora, ha raccontato ai suoi fan la sua ultima brutta esperienza.

Ha messo una storia sul suo profilo Instagram con una camomilla a letto e nella didascalia ha subito spiegato:

“Ieri sera, dopo due anni di stop agli eventi causa Covid pensavo di godermi un po’ di Milano, invece nulla, mi sono sentita male e ho passato metà del tempo dietro un camion sdraiata per terra a gambe alzate”.

Poco dopo, l’ex ballerina ha risposto a qualche domanda dei follower registrando delle storie Instagram e ha spiegato che il malore è stato dato da una cura che sta affrontando:

Sono arrivate le analisi che tanto aspettavo, non ve ne ho parlato proprio per evitare, ma alla fine diventa inevitabile non dirlo, ve la faccio stretta, sono sotto una terapia di due farmaci molto forti, da quattro cinque giorni, tant’è che non mi sento molto bene in questi giorni. Anche sabato scorso è successo un episodio simile a quello di ieri, Carlo mi ha portato un po’ di acqua e zucchero e mi sono ripresa

Lo stesso episodio, in forma più grave, si è verificato ad un evento a Milano per un’azienda per cui la donna sta lavorando:

Mentre ieri abbiamo rischiato il dramma, mentre chiacchieravamo a questo evento, ad un certo punto ho cominciato a sentire delle vampate e ho riconosciuto subito quella sensazione, quindi ho fatto finta di nulla, mi allontano un attimo e chiamo Carlo. Mi sono seduta pensando mi passerà, invece no ho cominciato a sudare tantissimo, li ho chiamato Elisa che prontamente mi ha preso. Ho cominciato a vedere tutto nero, sono svenuta per terra fortunatamente dietro le cucine, cadendo poi ho rimesso, stranamente senza neanche aver mai mangiato.