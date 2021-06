L’ex allieva e ballerina di Amici di Maria De Filippi è tornata sui social dopo la delicata operazione chirurgica. Sabrina Ghio sembra essere in splendida forma e in attesa dell’esito dell’intervento ha rassicurato i fan. Con uno scatto in compagnia del fidanzato, Carlo Negri, ha mandato un saluto a tutti i suoi fan.

Ancora dal letto dell’ospedale ha pubblicato uno scatto su Instagram con il camice e un messaggio di affetto e speranza. Sotto la description della foto si può leggere:

Una volta ripresa ho letto tutti i vostri messaggi. Grazie per le parole d’affetto, mi avete fatto commuovere!!! Leggere le vostre esperienze e sentire così tanto trasporto mi ha fatto bene! Sono piena d’amore intorno a me… e ringrazio tutti per questo! Tornerò presto da voi.

Sabrina Ghio ora è potuta tornare a casa e riabbracciare finalmente la piccola Penelope. La bimba è nata da una relazione precedente ed è molto legata sia alla mamma ma anche al compagno della ballerina.

Nei prossimi giorni la ragazza riceverà i risultati della biopsia e capire qual è l’iter terapeutico che dovrà seguire da qui ai prossimi mesi. Per il momento, l’ex tronista di Uomini e Donne ha affrontato il tutto con un sorriso sulle labbra e nel migliore dei modi.