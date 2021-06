Il mondo degli haters su internet, come è noto, non dorme mai. Foto in costume o in completa rilassatezza pubblicate da alcuni personaggi noti dello spettacolo, raccolgono spesso commenti maleducati. Sabrina Ghio spesso li ignora, ma questa volta ha deciso di rispondere, evidenziando a queste persone che tutti hanno problemi e che bisogna comunque avere rispetto di tutti.

All’ennesimo commento negativo ricevuto sotto una foto pubblicata su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex ballerina di Amici non ce l’ha fatta e ha deciso di rispondere.

Ho letto un messaggio questo weekend in cui sotto una mia storia in barca c’era scritto: ‘Parli tanto di avere pensieri ma non mi sembra proprio, ridicola’.

Credit: sabrinaghio – Instagram

Non sono solita parlare della mia vita privata. Come vi ho sempre detto, cerco di tutelarla tenendo per me le vere gioie e purtroppo anche i dolori. Se solo questo ultimo periodo avessi avuto il coraggio e la forza di confidarvi alcuni dei momenti passati, probabilmente oggi molti di voi eviterebbero commenti stupidi e superficiali. Questo per dirvi che dietro una foto in costume, sorridente e apparentemente spensierata, si nasconde un mondo che voi non conoscete

L’operazione di Sabrina Ghio

Credit: sabrinaghio – Instagram

Nella lunga didascalia pubblicata tra le sue storie Instagram, Sabrina Ghio ha voluto esortare tutti, appunto, a non giudicare e a non commentare a sproposito, poiché tutti, compresa lei, devono affrontare problemi non semplici da gestire.

Oggi voglio confidarvi qualcosa in più, senza troppi giri di parole…

La ballerina ed influencer ha raccontato che, qualche giorno fa, mentre era in viaggio in treno con la sua Penelope che le dormiva sulle gambe, ha ricevuto una notizia che l’ha tramortita e non poco.

Sabrina ha raccontato che i risultati di alcuni esami e test effettuati le hanno dato un esito negativo e hanno evidenziato la necessità di sottoporsi ad un’operazione.

Operazione che, a quanto pare, si è svolta ieri. La Ghio non è scesa nei particolari su che tipo di operazione fosse. Si è limitata a raccontare tutte le sue paure e di come ha dovuto affrontare i giorni di preparazione all’operazione stessa.

Credit: sabrinaghio – Instagram

L’ultima storia la ritrae nel suo letto di ospedale, poco prima di entrare in sala operatoria.