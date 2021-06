Come un fulmine a ciel sereno, Sabrina Ghio ha fatto sapere di essersi sottoposta a un delicato intervento chirurgico. La tronista di Uomini e Donne, solo ora, ha spiegato come mai non ha parlato dei suoi problemi di salute.

Dopo qualche giorno e dopo qualche scatto in ospedale con Carlo Negri, suo attuale compagno, ha registrato delle Instagram Stories per raccontare quanto ha vissuto nell’ultimo periodo

Volevo ringraziarvi anche per aver affrontato con me, in maniera delicata, questo momento così particolare. So che molti di voi si erano accorti in questi mesi di qualcosa. Mi scrivevate “Sabry, vediamo nei tuoi occhi un velo di tristezza. Spero vada tutto bene.” In realtà è da un po’ di tempo che non va tutto bene. Come vi ho scritto, ho pensato in questi mesi che fingere e mettermi la maschera di quella felice, serena fosse la cosa più giusta per me per tutelare tutto quello che mi stava accadendo.

In questo periodo l’influencer ha anche dovuto affrontare gli haters che non credevano alla sua tristezza. Per questo ha voluto dare un consiglio ai suoi follower spiegando di:

“Non giudicare, di non essere cattivi. Perché dietro ogni persona apparentemente felice c’è magari una storia di una ragazza che la sta affrontando con grande forza e grande coraggio.“

Al momento non è ancora chiaro il motivo dell’operazione di Sabrina Ghio, la donna appena se la sentirà ha promesso ai fan che darà notizie più dettagliate. Per il momento resta in attesa dell’esito dell’operazione: