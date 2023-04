La piccola Nina, seconda figlia di Francesco Da Vinci, è finalmente venuta al mondo: gioia immensa per nonno Sal e tutta la famiglia

Gioia immensa per il cantante e attore napoletano Sal Da Vinci. Il suo primo genito Francesco e sua moglie Riccarda D’Ambrosio, hanno infatti accolto tra le braccia la piccola Nina, loro seconda figlia e seconda nipote appunto di Sal. Incontenibile la felicità di tutta la famiglia sui social.

Credit: Sal Da Vinci – Instagram

Era l’ottobre del 2022 quando con un dolcissimo post sui social, il cantante 53enne napoletano gridava al mondo la sua gioia per l’imminente arrivo del suo secondo nipotino.

Non ho bisogno di aggiungere altro. La mia famiglia si allarga…d’amore! Sarò ancora più Nonno Sal. Un augurio a mio figlio Francesco e a mia nuora Riccarda D’Ambrosio per questo nuovo, immenso regalo che la vita gli ha donato! Grazie!

Pochi giorni dopo si era scoperto che ad arrivare sarebbe stata una bimba, che nella giornata di ieri è finalmente venuta al mondo.

Ad annunciare la nascita della piccola Nina e in un certo senso a presentarla al mondo ci ha pensato proprio il neo nonno bis. Sal Da Vinci ha infatti pubblicato due foto. In una si vede la manina della piccola, nell’altra c’è la stessa Nina, con il volto coperto da un cuoricino.

“Benvenuta Nina, amore di nonno“, ha scritto il cantante a corredo delle foto.

Immensa anche la felicità dei neo genitori bis. Francesco e Riccarda hanno entrambi pubblicato un fiocco rosa nelle storie dei loro account Instagram, dando il benvenuto al mondo alla loro seconda figlia.

Presto un altro nipotino per Sal Da Vinci

Credit: francescodavinciofficial – Instagram

E le gioie non sono finite qui in casa di Sal Da Vinci. A novembre, quindi circa un mese dopo che Francesco aveva annunciato la gravidanza di sua moglie Riccarda, anche l’altra figlia del cantante ha annunciato di essere in dolce attesa.

Credit: annakiarasorrentino – Instagram

Per Anna Chiara, influencer attivissima sui social e che oggi ha 24 anni, al contrario di suo fratello si tratterà del primo figlio e sarà un maschietto, come hanno scoperto nel meraviglioso gender reveal party lei e suo marito Salvatore Santoro.

In attesa di diventare mamma per la prima volta, zia Anna Chiara ha accolto a sua volta la sua nipotina con una dolce dedica sui social.