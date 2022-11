Una felicità immensa per l’attore e cantante italiano Sal Da Vinci, che a 53 anni sta per diventare nonno per la sua terza volta. A donargli questa gioia sarà la sua secondo genita, Anna Chiara Sorrentino, che sui suoi profili social ha postato i bellissimi momenti del gender reveal party organizzato insieme al marito Salvatore Santoro.

Un periodo particolarmente fortunato in casa del famoso attore e cantante napoletano. Entrambi i suoi figli, Francesco e Anna Chiara, stanno infatti aspettando un bebè.

Il primo genito Francesco aveva già reso nonno Sal per la prima volta qualche anno fa. E il bimbo, che tra l’altro ha preso anche il nome del nonno, visto che si chiama Sal Junior, qualche settimana fa ha scoperto insieme ai suoi genitori che presto avrà una sorellina.

“Un’emozione indescrivibile, la famiglia si allarga“, aveva scritto Francesco a corredo del video del gender reveal party pubblicato sul suo account Instagram. E subito nonno Sal aveva commentato facendo i più sentiti auguri al figlio e alla nuora.

Anche Anna Chiara renderà Sal Da Vinci nonno

Due giorni fa, invece, a dare la lieta notizia di una gravidanza era stata l’altra figlia di Sal Da Vinci, Anna Chiara Sorrentino.

L’influencer, attivissima sui social e che oggi ha 24 anni, ha infatti annunciato su Instagram che ben presto diventerà mamma per la prima volta.

Sul suo profilo ha prima pubblicato un video nel quale si vede lei che mostra il test di gravidanza positivo al marito Salvatore Santoro. Poi, il giorno dopo, ossia ieri, il video del gender reveal party.

Come ormai è consuetudine, anche i prossimi neo genitori in questione hanno organizzato la festa per scoprire il genere del nascituro in arrivo.

Una miriade di palloncini rosa e celesti e uno grande nero, che una volta scoppiato ha fatto sollevare decine di coriandoli azzurri. Il terzo nipote di Sal Da Vinci sarà dunque un maschietto.

“Che gioia! Che Emozione! Che felicità!“: queste le parole e le emozioni scritte e vissute dal cantante napoletano, che ovviamente è al settimo cielo insieme alla moglie Paola Pugliese.

Riguardo al nome del piccolo in arrivo si conosce solo l’iniziale, una A, svelata dalla stessa Anna Chiara.