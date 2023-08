Un annuncio completamente a sorpresa quello pubblicato da Salmo nella giornata di ieri. Il rapper sardo ha infatti raccontato di aver avuto alcuni problemi di salute, compreso un “mezzo collasso”, e di dover a malincuore annullare alcune date del suo tour.

Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, è uno degli artisti rap più in voga in Italia ormai da molti anni. I suoi album e singoli sono spesso in cima alle classifiche e in ogni live migliaia di persone si ritrovano per ballare e cantare con lui.

Quest’estate è stata piena di concerti per lui, ma ora, per problemi di salute inaspettati, alcune date sono state cancellate.

A spiegare i motivi ci ha pensato lo stesso artista, pubblicando un post sui social e accompagnandolo con queste parole:

Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante. Tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi. Al red valley dovevo fare solo un dj set ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3 e 30. Ve lo dovevo! Il problema è che ora ho un serio problema alla gola. Ieri ho avuto un mezzo collasso, Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi.

Non è il primo intoppo dell’estate di Salmo

Le date che saranno annullate, i cui biglietti già acquistati saranno del tutto rimborsati, sono quella del 18 agosto ad Attard (Malta), i concerti previsti il 21 agosto a Follonica (GR), il 23 agosto a Romano d’Ezzellino (VI), il 25 agosto a San Benedetto del Tronto (AP), il 27 agosto ad Acri (CS), il 31 agosto a Palermo e il 2 settembre a Catania.

A fine luglio aveva già dovuto annullare i concerti in Sicilia, per via di un incidente domestico in cui ha rischiato di perdere il braccio.

Salmo era a Roma ed ha urtato una porta di vetro che si è rotta e che gli ha provocato una profonda ferita al braccio. Sui social aveva scritto: