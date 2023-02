Blanco non è stato l'unico ad aver movimentato la serata del Festival di Sanremo. Avete visto cosa ha fatto Salmo? Ma ci ha pensato Fiorello!

Non si parla d’altro nelle ultime ore, Blanco che durate la sua esibizione distrugge la scenografia perché ha problemi d’audio. Ma non è stato l’unico ad aver movimentato il Festival di Sanremo 2023. Avete notato cosa ha fatto Salmo?

Il rapper è salito sul palco per la 73esima edizione del Festival più atteso dell’anno, con il brano Russel Crowe. Per lui, un palco speciale, il palco galleggiante della Costa Smeralda presente al largo di Sanremo, situato a poche centinaia di metri dall’Ariston.

Salmo si è esibito in un vero e proprio show, coinvolgendo tutto il pubblico a bordo della nave e, alla fine dell’esibizione, si è gettato nell’acqua. Un solo problemino, il rapper non ha pensato al microfono!

La reazione di Fiorello ha fatto sorridere tutti: “Il microfono costa 2500 euro, lo sa? Ma a me non avete dato niente come attrezzatura”.

Alla fine della serata, il conduttore si è divertito a prendere in giro Amadeus. Prima la gaffe dei nomi, gIANMARIA scambiato per Sangiovanni, poi Salmo e la furia di Blanco sul palco dell’Ariston!

Ma cosa ha fatto Blanco per scatenare la polemica e i fischi del pubblico? Il cantante, durante la sua esibizione, ha bene pensato di distruggere la scenografia di rose rosse creata appositamente per il suo brano “L’isola delle rose”.

Amadeus si è mostrato sorpreso e gli ha chiesto spiegazioni. Blanco non riusciva a sentire l’audio, si è toccato l’auricolare, cercando di attirare l’attenzione della regia e, alla fine, come lui stesso ha detto, ha deciso di divertirsi lo stesso. Di sicuro ha spezzato la monotonia della serata, tuttavia non tutti hanno apprezzato la suo show furioso!

Dopo l’esibizione dei primi 14 artisti e la prima classifica provvisoria, si attende la seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Al primo posto, per il momento, c’è Marco Mengoni, seguito da Eloide, Coma_Cose, Ultimo e Leo Gasmann.