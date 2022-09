Salvo Veneziano, incidente nella pizzeria dell’ex gieffino: ecco cosa è successo

Al momento il fuoco è stato spento e sono in corso delle indagini da parte delle forze dell'ordine

Un vero e proprio dramma quello che sta vivendo in queste ore Salvo Veneziano. L’ex concorrente del Grande Fratello ha dato notizia di un incendio che si è scatenato nella sua pizzeria. Al momento il fuoco è stato spento e sono in corso delle indagini da parte delle forze dell’ordine.

A dare l’allarme dello scatenarsi delle fiamme nella pizzeria di Salvo Veneziano sono stati gli abitanti di via Molino Arese. Al momento dell’incendio la pizzeria era chiusa ma il forte fumo ha causato il ricovero di un’anziana di 85 anni a causa di un’intossicazione. Non sembrano esserci comunque vittime né feriti.

Come già anticipato, al momento le fiamme sono state spente e gli inquirenti stanno portando avanti delle indagini. Oltre ai Vigili del Fuoco, infatti, sul posto sono giunti anche carabinieri e polizia. Stando alle parole dell’ex concorrente del Grande Fratello, pare che l’incendio non sia doloso; si tratterebbe dunque di una casualità.

Queste sono state le sue parole in seguito al dramma:

Non è stato un incendio doloso. Come sempre ci rialzeremo più forti di prima.

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se ci saranno novità riguardo l’incendio che ha colpito la pizzeria di Salvo.

Salvo Veneziano: conosciamo meglio l’ex gieffino

Salvo Veneziano è stato uno dei concorrenti della prima edizione del Grande Fratello. Di professione pizzaiolo, sono stati molti i programma di cui è stato protagonista in seguito alla sua permanenza nella casa più spiata d’Italia. Tra questi non possiamo non citare Ciao Darwin e Buona Domenica.

Due anni fa il pizzaiolo è entrato nuovamente nella casa come concorrente Vip ma di lì a poco la sua avventura termina per alcune frasi rivolte alla concorrente Elisa De Panicis e che lo hanno portato all’espulsione dal reality. Della squalifica di Salvo Veneziano dal GF Vip si è molto parlato nei principali salottini televisivi.