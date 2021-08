Salvo Veneziano, lo sfogo social dell’ex gieffino: “Così non ci sto!!!! Io lo chiamo furto”

Nelle ultime ore Salvo Veneziano si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social a causa di un episodio che si è verificato nella sua pizzeria di Cologno Monzese. Stando alle parole dell’ex concorrente del Grande Fratello, una cliente del suo locale si è rifiutata di pagare il conto dell’ordinazione per alcuni ritardi nella consegna.

Salvo Veneziano si è lasciato andare sui social ad un lungo e duro sfogo in cui si è scagliato contro una cliente. Come dichiarato dal pizzaiolo, infatti, la donna si sarebbe rifiutata di pagare il conto del suo ordine a causa di un ritardo dei tempi di consegna. Utilizzando i social, dunque, Salvo ha svelato i motivi della sua arrabbiatura.

Queste sono state le parole con cui il pizzaiolo si è sfogato contro la donna:

Questa sera nel mio punto vendita di Cologno Monzese per mezz’ora di ritardo su una consegna in via Rossini la signora di Cognome L…. si è rifiutata di pagare 7 pizze per il valore di 37,00 euro…

E, continuando con il suo sfogo, Salvo Veneziano ha dichiarato:

Naturalmente la mia dipendente al telefono cosa poteva fare??? Il ragazzino delle consegne cosa potava fare?? Nulla di nulla… Quindi la signora L…. si è presa le 7 pizze senza pagare… Ma la gente lo capisce che siamo qui per lavorare???

In conclusione, Salvo ha aggiunto:

Questa cosa mi ha fatto innervosire parecchio… sono il primo a offrire birre e fare sconti quando ci sono ritardi, sono il primo che offro pizze a chi ne ha veramente bisogno, ma così non ci sto!!!! Io lo chiamo furto… quindi agirò di conseguenza

Dopo l’avvenuto sfogo, sono stati molti coloro che hanno mostrato solidarietà nei confronti del pizzaiolo. L’uomo, comunque, ha sottolineato di essersi arrabbiato soprattutto per il comportamento della cliente, non per il conto di 37 euro.