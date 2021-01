Samanta Togni si opererà al seno: “Piccoli problemi”

Si è sposata da pochissimo, il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Tra i due l’amore prosegue a gonfie vele e ora, in qualche modo, anche le vite professionali si intrecciano. Samanta Togni ha deciso di chiedere aiuto al marito.

La donna, che da poco ha sposato uno stimato chirurgo plastico, Mario Russo, ha rilasciato un’intervista al settimanale Confidenze raccontando di avere qualche problemino al seno.

Fortunatamente, la salute non c’entra nulla, è più un fatto estetico e chi meglio del marito può soddisfare i suoi desideri? La nuova conduttrice de I Fatti Vostri ha spiegato:

Mio marito è chirurgo plastico. Mi piacerebbe approfittarne per farmi ridurre il seno (ho una terza coppa C e in canotta ho sempre qualche problema). Lui è d’accordo, anche se più del fisico cambierebbe qualcosa del mio carattere: la poca pazienza.

Per il momento, la ballerina e insegnante di danza si è dedicata a qualche piccolo trattamento rivitalizzante per ringiovanire la sua pelle che, dobbiamo dirlo, è già perfetta così.

La donna ha raccontato che Mario Russo ha rinunciato ad alcuni privilegi del suo lavoro per stare con lei. Per la maggior parte del tempo infatti, il dottore soggiornava a Dubai. Ora si è trasferito definitivamente in Italia e torna negli Emirati Arabi solo una settimana al mese.

I due sono freschi di matrimonio, hanno da poco festeggiato il loro primo anno e le cose vanno a gonfie vele anche nel mezzo della quarantena forzata la neo coppia ha tenuto botta.

La donna, già mamma di un ragazzo di 19 anni, si sta dedicando molto al suo lavoro e ha deciso di dedicare la maggior parte del suo tempo alla carriera da conduttrice, tra poco debutterà anche con il nuovo formato: Domani è Domenica. Insomma una carriera scintillante e in ascesa: da Ballando con le Stelle a padrona di casa.