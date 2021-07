Sembrava una storia d’amore simile ad una favola, ma anche tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola è finita. Era lo scorso maggio quando la tronista curvy sceglieva il corteggiatore romano e usciva dallo studio di Uomini e Donne più felice che mai.

Qualche tempo fa, è stata proprio l’ex tronista a confessare ai suoi follower di Instagram che i due stavano attraversando una profonda crisi. Poi, la donna ha specificato che tra i due era tutto finito.

La ragazza ha spiegato che tra i due è finita per una serie di motivi, soprattutto per delle mancanze: il bacio del buongiorno o della buonanotte. Le attenzioni, il dialogo, gli abbracci e tutto ciò che dovrebbe essere all’ordine del giorno in una coppia sera.

Samantha Cruccio ha poi concluso spiegando che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe da ricercare in delle foto. Ora, proprio il ragazzo ha rotto il silenzio e ha replicato all’ex fidanzata.

Non sei riuscita ad aspettare di guardarmi negli occhi e, dirmi che tutte quelle cose brutte che mi hai scritto non le pensavi, ma che erano state dettate dalla rabbia, come invece mi hanno detto persone che ti conoscono con le quali ti sei confidata. Hai esternato i tuoi sentimenti al pianeta social, che dici di non amare, ma con il quale hai preferito interagire prima di farlo con me. […]