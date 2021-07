I fans di UeD sono sempre informatissimi, anche ora che le telecamere del programma sono spente per la pausa estiva. Di recente, a far chiacchierare il pubblico del programma di Maria De Filippi è stata una notizia che in molti si aspettavano di sentire già da tempo.

Infatti, erano diverse settimane ormai, che circolava voce di una crisi tra Samantha Curcio e Alessio Cenniccola. Il gossip è stato in seguito ad alcune foto di lui in dolce compagnia di una ragazza. Subito, si era gridato al tradimento e, altrettanto in fretta, era arrivata la smentita da parte dei diretti interessati. Ma a quanto pare la questione era più grave di quanto Samantha e Alessio non volessero dare a vedere.

Tanto è vero che appena ieri è arrivata la notizia ufficiale. Samantha e Alessio si sono definitamente lasciati. A rivelarlo è la stessa Samantha, in un lungo e sofferto sfogo suo social. Oggi, però, Alessio decide di rispondere per le rime alle accuse della sua ex, rivelando ai followers tutta la sua delusione.

L’ex corteggiatore di UeD, ha esordito così: “Mi sono addormentato pensando al momento in cui ti avrei rivista, dopo questa tempesta nata da una goccia d’acqua. Ho cercato di asciugare subito, ma che non mi è stata possibile fare perché bloccato sia materialmente (telefono, messaggi, social) sia mentalmente dalle brutte frasi offensive, che non merito e che mi hanno profondamente ferito. Non sei riuscita ad aspettare di guardarmi negli occhi. Ho vissuto una favola vera intensa unica, dove i nostri mondi, che definisci diversi, avevano cominciato a incontrarsi, una volta tu nel mio una volta io nel tuo. Il tempo avrebbe detto se potevamo diventare un unico mondo“.

Infine, Alessio ha concluso dicendo: “Purtroppo a te è bastata una foto con una mia amica dalla quale hai tratto conclusioni diverse dalla realtà e tu lo sai. Hai detto di credermi da subito. È bastata una goccia che tu hai trasformato in tempesta per far annegare questa favola in un mare innavigabile. Anch’io ti auguro tutto il bene possibile. Mai avrei pensato di scriverlo così nel mondo social, in un certo senso virtuale, invece che dirtelo guardandoti negli occhi come sempre faccio nella vita“.