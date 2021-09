Da poche ore sul web gira un indiscrezione che sta rendendo i fans di Uomini e Donne speranzosi. La notizia riguarda la bellissima ex tronista Samantha Curcio. La ragazza, prima tronista curvy, è stata al centro delle cronache rosa per diverse settimane per via della storia travagliata avuta con il suo ex corteggiatore Alessio Ceniccola.

La loro storia d’amore era nata all’interno degli studi di Uomini e Donne. La Curcio infatti dopo un lungo percorso, fece ricadere su Alessio la sua scelta. Come tutti ben ricorderanno dopo il si del corteggiatore i due lasciarono gli studi del dating show insieme come coppia di fatto. Dopo poche settimane, però, è arrivata la notizia che ha lasciato i fans di sasso.

Alessio aveva tradito Samantha. È iniziata così una serie di botta e risposta scambiati, tra gli ex piccioncini sui social, condita di frecciatine al vetriolo. Oggi arriva l’indiscrezione. Secondo alcune fonti la fine della loro relazione ha lasciato spazio a un altro ex corteggiatore di Samanta, Bohdan. Infatti, pare che i due abbiano ricominciato a sentirsi. La Curcio e Bohdan, all’inizio del percorso della tronista, avevano instaurato un bellissimo rapporto.

Era chiaro che c’era molto feeling. Questa affinità, purtroppo, era venuta meno con l’arrivo di Alessio. Oggi che Samantha è tornata single, forse sta riaffiorando questo interesse? In molti credono proprio di si. I fans pongono tantissime domande all’ex tronista, per avere informazioni attendibili. Alla domanda posta a Samantha se stesse risentendo Ceniccola la ragazza risponde un chiaro e inequivocabile no.

Ma arriva anche la smentita su Bohdan. Samantha Curcio spiega che non c’è nessun ritorno di fiamma. I fans più speranzosi devono rassegnarsi: non sta riaffiorando la storia d’amore. In questo momento l’ex tronista è incentrata su sé stessa e non lascia spazio a distrazioni sentimentali. Magari a breve arriveranno nuove e interessanti rivelazioni. Non ci resta che attendere.