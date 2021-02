Samantha De Grenet a rischio squalifica? bufera su una frase pronunciata

L’edizione più lunga della storia del Grande Fratello Vip si sta avviando verso la conclusione. Nella casa i concorrenti si sentono ad un passo dalla finale e il clima si sta facendo molto teso. C’è purtroppo da segnalare uno scivolone di Samantha De Grenet che si è lasciata andare ad un espressione che rischia di offendere la sensibilità degli spettatori a casa.

Fonte: Mediaset

Samantha si trovava in veranda insieme a Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta e con i due commentava i meccanismi che potrebbero regolare la finale del reality show. Zelletta, dimostrando una memoria prodigiosa relativamente alla storia del reality, stava ricordando come si era svolta la finale della penultima edizione del Gf Vip, elencando i concorrenti arrivati in finale e la loro posizione in classifica.

Uno sfoggio di memoria che ha colpito Samantha, che si è lasciata scappare: “Sembri autistico in questo momento. Come fai a ricordarti tutte queste cose?”.

Insomma una frase non proprio carina che rischia di costare cara a Samantha a pochi giorni dalla finale. Al momento il Grande Fratello Vip non si è espresso sulla vicenda ma probabilmente la questione verrà affrontata da Alfonso Signorini nel corso della prossima puntata. Se non saranno presi provvedimenti la De Grenet potrà proseguire il suo viaggio verso la finale dopo che ha eliminato al televoto la scorsa settimana una delle figure più forti di questa edizione: Maria Teresa Ruta che era uscita vittoriosa da ben 22 nomination.

Samantha De Grenet e il precedente

Bisogna dire che sulla De Grenet grava un precedente, un altro scivolone che l’aveva fatta finire nell’occhio del ciclone all’inizio della sua avventura nella Casa. Al termine di una lite con Stefania Orlando, all’epoca sua diretta rivale, la De Grenet dichiarò: “La ammazzo, cacciatemi pure”. Una frase pronunciata guardando dritto nella telecamera ma che il Gf aveva stabilito di contestualizzare, evitando la squalifica della concorrente.