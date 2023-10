Samantha De Grenet, la speciale dedica al figlio per i suoi 18 anni: “Siamo orgogliosi di te”

Questo è sicuramente un periodo d’oro per Samantha De Grenet e per la sua famiglia. Il figlio dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Brando, ha compiuto 18 anni e in occasione di questo giorno speciale la showgirl ha scritto per lui una dolce e commovente dedica. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Brando Barbato, il figlio che Samantha De Grenet ha avuto dal marito Luca Barbato, ha compiuto 18 anni. Il giovane ha deciso di festeggiare il suo giorno speciale insieme alla sua famiglia e ai suoi amici. Gli scatti della festa sono stati condivisi dalla showgirl sulla sua pagina Instagram dove non sono potute mancare dolci e commoventi parole rivolte al suo amore più grande.

Questa è la dedica che Samantha De Grenet ha scritto a Brando in occasione dei suoi 18 anni:

Caro amore nostro, tu hai il nostro cuore e hai fatto delle nostre vite un capolavoro. Grazie per il bambino che sei stato e per l’ uomo che stai diventando e grazie per averci insegnato come essere dei buoni genitori. Siamo una mamma ed un papà orgogliosi e grati e nel giorno del tuo diciottesimo compleanno ti auguriamo di essere sempre felice, sereno e consapevole di quanto tu sia fortunato.

E, continuando, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi aggiunto:

Ti auguriamo di trovare sempre l’ energia e la positività di affrontare le situazioni difficili, di lasciar andare ciò che non è importante, di allontanare litigi e drammi inutili , di non farti mai guidare da rancore , invidia e orgoglio e di rialzarti ancora più forte le volte che inevitabilmente cadrai e di amare ogni singolo giorno della tua vita rendendo unico e speciale ogni momento.

Per poi concludere: