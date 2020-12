Samantha De Grenet sbotta: “Sì, l’ho detto. Cacciatemi”

Tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando non scorre buon sangue. Se la situazione era chiara già dai primi giorni in casa della nuova concorrente, ora le liti sono arrivate all’apice. Le due donne si sono duramente scontrate ieri.

Il tutto è partito da una banale discussione per lo scola piatti. Le donne hanno modi differenti di fare i lavori di casa e sono scoppiate le prime conseguenze. Nonostante Stefania Orlando abbia provato a cercare un chiarimento con la diretta interessata, le due non hanno trovato un punto di incontro.

Samantha De Grenet è particolarmente rabbiosa nei confronti della coinquilina. Più volte le ha anche dato della psicopatica. Al culmine delle liti la donna si è sfogata con Sonia Lorenzini.

Le frasi rivolte all’amica verso la “nemica” sono alquanto pesanti. Tanto che Samantha ha anche provocato la produzione del Grande Fratello Vip.

Le sarei saltata al collo. Forse tu non hai capito come sono io. Se una persona si permette di toccare mio figlio, mia madre, mio padre, la mia famiglia in situazioni becere, io ti asfalto. Potrei metterti le mani addosso. Da quando sono entrata che mi rompe le scatole dai.

Accolto lo sfogo dall’ex tronista di Uomini e Donne ha continuato con parole pesantissime. Spiegando:

Quella non si deve proprio permettere. Non mi tiri fuori mio figlio in una discussione dicendo ‘che insegnamenti dai a tuo figlio’. Oh, ma io ti uccido. Adesso cacciatemi, ho detto che la uccido. Non me ne frega nulla, non mi importa un ca**o, non me ne frega un cavolo.

Che la produzione accolga la richiesta? I social sono già in rivolta, molti vorrebbero la donna fuori dalla casa dopo aver attaccato Queen Stefania Orlando. Per il momento bisognerà aspettare la puntata di lunedì 28 dicembre, la quale decreterà anche se la donna uscirà per televoto.