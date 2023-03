Samu di Amici, ecco dove lo abbiamo già visto in tv

Oggi è al serale di Amici ma in passato lo abbiamo già visto in un'altra trasmissione di successo.

Da qualche settimana è iniziato il serale di Amici in onda il sabato sera su Canale 5. Diversi concorrenti sono rimasti in gara pronti a contendersi la vittoria finale. Come si sa Amici è una vetrina per i talenti del canto e del ballo capace di far sbocciare la carriera di chi vi partecipa.

Fonte: web

Presente al serale anche il ballerino Samu che è uno dei più apprezzati al momento in gara. Come anche altri concorrenti, anche lui non è un volto nuovo avendo partecipato già in passato ad altre trasmissioni televisive.

Dopo l’esempio di Megan che da bambina è apparsa nel programma di Paolo Bonolis “Chi ha incastrato Peter Pan”, anche Samu lo abbiamo già visto in passato a Pequenos Gigantes. C’è un video che sta circolando in rete che lo si vede esibire in trasmissione dinnanzi ad un cast d’opinionisti d’eccezione, come Claudio Amendola che si alzerà addirittura in piedi.

Vedremo se le sue performance continueranno a stupire anche ad Amici e se riuscirà ad arrivare alla finalissima in programma tra qualche settimana. Ad abbandonare il programma sono già stati Gianmarco, Piccolo G, Megan e NDG. Quest’ultimo, per esempio, ha rilasciato delle dichiarazioni molto toccanti:

“Secondo me Nicolò oggi è una persona migliore, un artista migliore, un cantante più bravo e ha una consapevolezza molto più grande di se stesso, del mondo che lo circonda, della vita, perché Amici è una scuola di vita soprattutto. Ora gli dico vai là fuori e spacca il mondo. Non ti buttare giù. Sicuramente non me l’aspettavo. Mi aspettavo magari di andare più avanti, però uscire così secondo me è uscire a testa alta. Ovviamente tutti sognano la finale, sarei un ipocrita a dire il contrario. Però oggi l’ho vissuta come una finale. Non ho rimpianti, non ho avuto paura. Ero finalmente libero e questa cosa me la porto fuori per futuri palchi e future esperienze”.