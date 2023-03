Nella puntata di Belve andata in onda ieri sera, martedì 21 marzo, la conduttrice Francesca Fagnani ha avuto modo di intervistare Claudio Amendola. L’attore Romano ha parlato di alcuni aspetti della sua vita privata, come la separazione dall’ex moglie Francesca Neri e dei problemi avuti in giovinezza con le sostanze stupefacenti.

Credit: Rai Play

Belve è certamente uno dei programmi televisivi più in voga del momento. L’anno scorso andava in onda in seconda serata, ma il grande successo ha permesso alla conduttrice Francesca Fagnani di approdare nel prime time da quest’anno.

Nella puntata andata in onda ieri sera, la co-conduttrice di una delle serate dell’ultimo Festival di Sanremo ha avuto modo di intervistare e porre le sue solite domande incalzanti e spinose a Claudio Amendola.

L’attore romano, che ha da poco festeggiato il suo 60esimo compleanno, ha parlato della sua carriera e di alcuni momenti e avvenimenti poco piacevoli della sua vita privata.

Non potevano certo mancare le domande su Francesca Neri, dalla quale l’attore si è separato circa un anno fa dopo un matrimonio molto lungo durato per oltre 25 anni.

I rumors, nati dopo alcuni mesi in cui i due attori non si erano fatti vedere in pubblico insieme, erano stati confermati nell’estate del 2022 con l’effettiva sentenza di separazione.

Amendola ha spiegato che oggi non sente più il dolore per la separazione, ma prova comunque dispiacere per non essere stati, lui e Francesca, in grado di “arrivare fino in fondo”.

Claudio Amendola e la dipendenza

Credit: Rai Play

Poi Claudio è tornato a parlare dei problemi avuti in giovinezza con le sostanze stupefacenti, in particolare con la cocaina, di cui ne è stato dipendente per alcuni anni.

Problemi dai quali l’attore è riuscito a liberarsi da solo, mettendo davanti quella che era ed è sempre stata la sua priorità, ossia i figli.

L’attore ha anche spiegato che in alcuni momenti era arrivato anche a toccare il fondo, quello vero. Ma ciò gli ha permesso di darsi una spinta per risalire.

In alcune situazioni in cui ci si rendeva conto di dover essere lucidi e invece non lo era, ha spiegato Amendola, ha capito che doveva cambiare qualcosa.