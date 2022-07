Samuel Peron in questi ultimi mesi sta affrontando diversi stati d’animo per via delle novità che stanno accadendo all’interno della sua vita. Di recente l’amato ballerino di Ballando con le Stelle ha dovuto combattere la sua positività dal Covid-19 e in seguito il lutto per la scomparsa di sua madre.

Un dolore immenso che ha segnato profondamente Samuel e tutta la sua famiglia. Dopo la morte della sua adorata mamma però, il ballerino ha scoperto che la sua compagna Tania Bambaci è in dolce attesa. Finalmente una grande gioia per Peron che aveva condiviso con tutti i suoi fa la tristezza per la perdita del suo amato genitore.

In questi momenti particolarmente difficili, il famoso ballerino del piccolo schermo ha sempre potuto contare su una presenza fissa e affettuosa. Stiamo parlando di Milly Carlucci che, ormai da diversi anni, ha instaurato un grandissimo rapporto con Peron e tutta la sua famiglia.

Il ballerino dello show firmato Rai 1 ha così rilasciato un’importante intervista al settimanale Nuovo, confessando l’importanza e la presenza della nota conduttrice.

Samuel Peron: “Milly Carlucci mi è sempre stata vicina”

Il rapporto nato tra la famosa conduttrice e il ballerino va al di là del semplice piano lavorativo. Tra i due infatti, c’è una fortissima amicizia che Samuel ha sempre voluto sottolineare e ringraziare. In questi lunghi mesi di difficoltà, quest’ultimo ha potuto contare sull’aiuto e sull’affetto di Milly che, non l’ha mai lasciato solo.

Peron durante l’intervista al settimanale Nuovo ha così spiegato: “Ci sentiamo spesso al telefono. Lei mi è sempre molto vicina nelle vicende professionali e personali. La sua telefonata non manca mai, come non mancano i suoi consigli.”

Una presenza costante che l’ha aiutato ad affrontare dei momenti davvero difficili della sua vita come il lutto della sua amata mamma. Di recente è inoltre trapelata una piccola indiscrezione che vedrebbe il noto ballerino fuori dal talent firmato Rai 1 nella prossima edizione.

Moltissimi fan parlano già di un addio inaspettato e di alcune incomprensioni avute all’interno del programma con la stessa Milly Carlucci. Rumors che ha deciso lui stesso di mettere a tacere piegando: “Nessun addio. Sono soltanto in attesa di scoprire se ci sarà un personaggio giusto con cui fare coppia nella prossima edizione. Lo scoprirò ad agosto.”